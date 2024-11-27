Глава МИД Польши: Переговоры о вступлении Украины в ЕС будут трудными

Переговоры о вступлении Украины в ЕС будут трудными по причине имеющихся экономических противоречий в связи с конкуренцией в сельском хозяйстве и транспортной отрасли.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС будут трудными по причине имеющихся экономических противоречий в связи с конкуренцией в сельском хозяйстве и транспортной отрасли.

Как передает Report , об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский после первой части переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой в Варшаве.

По его словам, Варшава не собирается решать "чисто двусторонние проблемы в отношениях с Киевом" в ходе этих переговоров.

Вместе с тем польский дипломат заверил, что "никакие вопросы, не связанные с членством Украины в ЕС, не будут влиять на позицию Польши". По его словам, Варшава будет использовать период польского председательства в Совете ЕС в первой половине 2025 года "для того, чтобы максимально ускорить переговорный процесс настолько, насколько позволяет принятая в ЕС методология".

Отметим, что Польша будет возглавлять работу Совета ЕС с 1 января по 30 июня 2025 года.