Глава МИД Польши обвинил канцлера ФРГ во вмешательстве во внутренние дела страны

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца во вмешательстве во внутренние дела республики из-за его критики в адрес Варшавы из-за скандала с возможными нарушениями при выдаче виз.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца во вмешательстве во внутренние дела республики из-за его критики в адрес Варшавы из-за скандала с возможными нарушениями при выдаче виз.

Как сообщает Report , об этом глава польской дипломатии написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Последнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца нарушает принципы суверенного равенства государств, лежащие в основе добрососедских отношений и дружеского сотрудничества с Польшей и провозглашенные правительством ФРГ в договоре с Варшавой от 1991 года. Компетенция канцлера Германии явно не касается идущего в Польше судебного процесса", - отметил Рау.

По словам главы польского МИД, заявления Шольца "свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела польского государства и проходящую в Польше избирательную кампанию"

"Во имя хороших двусторонних отношений я призываю канцлера Германии уважать суверенитет Польши и воздерживаться от заявлений, которые наносят ущерб нашим отношениям", - добавил Рау.

Накануне Шольц допустил ужесточение контроля на границах ФРГ, в особенности с Польшей, из-за резкого прироста числа нелегальных мигрантов. Глава германского правительства также призвал разъяснить возможные нарушения при выдаче виз в соседней Польше.