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Глава МИД Польши обвинил канцлера ФРГ во вмешательстве во внутренние дела страны

Глава МИД Польши обвинил канцлера ФРГ во вмешательстве во внутренние дела страны Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца во вмешательстве во внутренние дела республики из-за его критики в адрес Варшавы из-за скандала с возможными нарушениями при выдаче виз.
Другие страны
25 сентября 2023 г. 00:39
Глава МИД Польши обвинил канцлера ФРГ во вмешательстве во внутренние дела страны

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца во вмешательстве во внутренние дела республики из-за его критики в адрес Варшавы из-за скандала с возможными нарушениями при выдаче виз.

Как сообщает Report, об этом глава польской дипломатии написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Последнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца нарушает принципы суверенного равенства государств, лежащие в основе добрососедских отношений и дружеского сотрудничества с Польшей и провозглашенные правительством ФРГ в договоре с Варшавой от 1991 года. Компетенция канцлера Германии явно не касается идущего в Польше судебного процесса", - отметил Рау.

По словам главы польского МИД, заявления Шольца "свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела польского государства и проходящую в Польше избирательную кампанию"

"Во имя хороших двусторонних отношений я призываю канцлера Германии уважать суверенитет Польши и воздерживаться от заявлений, которые наносят ущерб нашим отношениям", - добавил Рау.

Накануне Шольц допустил ужесточение контроля на границах ФРГ, в особенности с Польшей, из-за резкого прироста числа нелегальных мигрантов. Глава германского правительства также призвал разъяснить возможные нарушения при выдаче виз в соседней Польше.

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