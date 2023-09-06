О нас

Глава МИД Польши обсудил с госсекретарем США укрепление восточного фланга НАТО

Глава МИД Польши обсудил с госсекретарем США укрепление восточного фланга НАТО Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном укрепление восточного фланга НАТО.
Другие страны
6 сентября 2023 г. 17:01
Глава МИД Польши обсудил с госсекретарем США укрепление восточного фланга НАТО

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном укрепление восточного фланга НАТО.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом Рау сообщил в соцсети "X".

"У меня был телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном в связи с его визитом в Киев", - написал он.

В ходе разговора обсуждались текущее сотрудничество Польши и США, поддержка Украины, "а также укрепление сдерживающего потенциала НАТО на восточном фланге альянса".

"Польско-американский альянс является основой прочных трансатлантических отношений", - подчеркнул Рау.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Polish FM, US secretary of state mull strengthening of NATO eastern flank

Самое важное

СГБ: Распространение в соцсетях видеоматериалов о ВС Азербайджана влечет за собой серьезную правовую ответственность
СГБ: Распространение в соцсетях видеоматериалов о ВС Азербайджана влечет за собой серьезную правовую ответственность
6 сентября 2023 г. 15:34
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов подписать мир с Арменией и перевернуть страницу вражды
Хикмет Гаджиев: Азербайджан готов подписать мир с Арменией и перевернуть страницу вражды
6 сентября 2023 г. 13:07
В Азербайджане пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли
В Азербайджане пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли
6 сентября 2023 г. 10:03
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Словакии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Словакии
5 сентября 2023 г. 19:35
На проектирование и строительство новой автомобильной дороги Губадлы–Лачын выделено 20 млн манатов
На проектирование и строительство новой автомобильной дороги Губадлы–Лачын выделено 20 млн манатов
5 сентября 2023 г. 14:49
Президент принял спецпредставителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений
Президент принял спецпредставителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений
5 сентября 2023 г. 11:56
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Расторгнуты трудовые договоры с 743 педагогами, не прошедшими повторную сертификацию
Расторгнуты трудовые договоры с 743 педагогами, не прошедшими повторную сертификацию
4 сентября 2023 г. 15:13
AОКП: Получив ответ, незамедлительно обеспечим доставку продовольствия груза жителям Ханкенди
AОКП: Получив ответ, незамедлительно обеспечим доставку продовольствия груза жителям Ханкенди
4 сентября 2023 г. 13:56
Минобороны распространило кадры уничтожения станции управления БПЛА ВС Армении
Минобороны распространило кадры уничтожения станции управления БПЛА ВС Армении
2 сентября 2023 г. 14:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi