Глава МИД Польши обсудил с госсекретарем США укрепление восточного фланга НАТО

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном укрепление восточного фланга НАТО.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном укрепление восточного фланга НАТО.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом Рау сообщил в соцсети "X".

"У меня был телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном в связи с его визитом в Киев", - написал он.

В ходе разговора обсуждались текущее сотрудничество Польши и США, поддержка Украины, "а также укрепление сдерживающего потенциала НАТО на восточном фланге альянса".

"Польско-американский альянс является основой прочных трансатлантических отношений", - подчеркнул Рау.