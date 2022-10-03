Глава МИД Польши направил Германии ноту с требованием репараций

Глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за разрушения во Вторую мировую войну. Размер военного ущерба в Варшаве оценивают в 6,2 трлн злотых или 1,3 трлн долларов.

Глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за разрушения во Вторую мировую войну. Размер военного ущерба в Варшаве оценивают в 6,2 трлн злотых или 1,3 трлн долларов.

Как передает Report, об этом сообщает TVN24.

В ближайшее время документ будет передан представителям немецкой дипломатии.

Резолюцию о репарациях Сейм Польши принял 14 сентября. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сообщил, что репарации необходимы, чтобы "польско-немецкое примирение было образцовым".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, заявил о возможности пересмотра границ между Германией и Польшей.

Польские власти не первый раз требуют от Германии выплатить военный ущерб. В 2017 году в Польше создали специальную парламентскую комиссию по вопросу получения репараций от Германии. Берлин заявлял, что не намерен выплачивать компенсации Польше, так как в 1953 году Варшава официально отказалась от репараций.