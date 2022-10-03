О нас

Глава МИД Польши направил Германии ноту с требованием репараций

Глава МИД Польши направил Германии ноту с требованием репараций Глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за разрушения во Вторую мировую войну. Размер военного ущерба в Варшаве оценивают в 6,2 трлн злотых или 1,3 трлн долларов.
Другие страны
3 октября 2022 г. 13:47
Глава МИД Польши направил Германии ноту с требованием репараций

Глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за разрушения во Вторую мировую войну. Размер военного ущерба в Варшаве оценивают в 6,2 трлн злотых или 1,3 трлн долларов.

Как передает Report, об этом сообщает TVN24.

В ближайшее время документ будет передан представителям немецкой дипломатии.

Резолюцию о репарациях Сейм Польши принял 14 сентября. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сообщил, что репарации необходимы, чтобы "польско-немецкое примирение было образцовым".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, заявил о возможности пересмотра границ между Германией и Польшей.

Польские власти не первый раз требуют от Германии выплатить военный ущерб. В 2017 году в Польше создали специальную парламентскую комиссию по вопросу получения репараций от Германии. Берлин заявлял, что не намерен выплачивать компенсации Польше, так как в 1953 году Варшава официально отказалась от репараций.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Polish Foreign Minister sends note to Germany demanding reparations

Другие новости из категории

Япония планирует в октябре возобновить работу посольства в Киеве
Япония планирует в октябре возобновить работу посольства в Киеве
3 октября 2022 г. 13:51
Число въезжающих в Финляндию россиян сократилось в 7 раз после введения ограничений
Число въезжающих в Финляндию россиян сократилось в 7 раз после введения ограничений
3 октября 2022 г. 13:22
Число жертв урагана Иэн возросло до 87
Число жертв урагана "Иэн" возросло до 87
3 октября 2022 г. 13:14
В парламенте Великобритании предложили вынести вотум недоверия Лиз Трасс
В парламенте Великобритании предложили вынести вотум недоверия Лиз Трасс
3 октября 2022 г. 12:57
ЕС не примет новый пакет санкций против РФ без ограничения цен на нефть
ЕС не примет новый пакет санкций против РФ без ограничения цен на нефть
3 октября 2022 г. 12:49
Посла РФ в Варшаве вызвали в МИД Польши
Посла РФ в Варшаве вызвали в МИД Польши
3 октября 2022 г. 11:12
Япония продолжит санкционную политику в отношении России
Япония продолжит санкционную политику в отношении России
3 октября 2022 г. 09:49
В ООН сообщили об увеличении числа погибших при взрыве на западе Кабула до 43
В ООН сообщили об увеличении числа погибших при взрыве на западе Кабула до 43
3 октября 2022 г. 09:11
Во Вьетнаме выявили первый случай заражения человека вирусом оспы обезьян
Во Вьетнаме выявили первый случай заражения человека вирусом оспы обезьян
3 октября 2022 г. 08:58
Додик заявил о победе на выборах президента Республики Сербской в Боснии и Герцеговине
Додик заявил о победе на выборах президента Республики Сербской в Боснии и Герцеговине
3 октября 2022 г. 08:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi