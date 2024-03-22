Глава МИД Польши: Идея Макрона отправить войска в Украину подтолкнула ЕС увеличить помощь Киеву

Инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона отправить войска в Украину подстегнула страны ЕС увеличить военную помощь Киеву.

Инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона отправить войска в Украину подстегнула страны ЕС увеличить военную помощь Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав.

"Я считаю, что французская инициатива уже принесла пользу и, наверное, в некоторой степени благодаря этому тактическому маневру президента Макрона, в итоге мы получили то, что целый год было предметом переговоров, то есть 5 млрд евро для Европейского фонда мира, средства из которого сейчас главным образом предназначаются на вооружение Украины", - заявил польский дипломат.

Он добавил, что слова Макрона также побудили несколько европейских государств присоединиться к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Киева в третьих странах.