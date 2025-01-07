О нас

Глава МИД Польши: Cкоро на Европу могут сильно надавить для заключения сделки с Москвой

Глава МИД Польши: Cкоро на Европу могут сильно надавить для заключения сделки с Москвой Европа вскоре может оказаться под сильным давлением. Цель такого давления будет заключаться в достижении сделки с Москвой.
Другие страны
7 января 2025 г. 07:17
Глава МИД Польши: Cкоро на Европу могут сильно надавить для заключения сделки с Москвой

Европа вскоре может оказаться под сильным давлением. Цель такого давления будет заключаться в достижении сделки между Киевом и Москвой.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал в соцсети X.

"Вскоре на нас может быть оказано сильное давление с целью достижения соглашения с Москвой. Но на какую сделку может согласиться разумная Европа? Конечно, не на простую сделку, которая позволит Москве восстановиться", - подчеркнул Сикорский.

Он уточнил, что Европа гораздо сильнее, чем считают российские лидеры, а Россия - гораздо слабее, чем считают многие европейцы.

Глава МИД обратил внимание, что Украина заслуживает мира, но "это должен быть мир на справедливых условиях, а не капитуляция".

"Мы не должны устанавливать жесткие временные ограничения на нашу поддержку: это подтолкнет Россию к продолжению боевых действий. Вместо этого мы должны сделать все возможное, чтобы улучшить позиции Киева на будущих переговорах", - добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Polşa XİN başçısı: Tezliklə Avropaya Moskva ilə sövdələşmə bağlamaq üçün güclü təzyiq göstərilə bilər

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi