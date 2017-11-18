Глава МИД Польши предложил Хорватии использовать топливо из Азербайджана

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Власти Польши заявили, что убеждают европейские страны отказаться от российского природного газа.

Как передает Report, об этом сoобщает Польского радио.

По словам главы польского МИД Витольда Ващиковского, Варшава предлагает, например, Хорватии использовать топливо из Азербайджана. Он отметил, что страна планирует завершить контракт с Россией к 2022 году.

"Мы побуждаем другие государства, например Хорватию, чтобы она тоже построила газовый терминал в Адриатике, чтобы обеспечить часть Европы", - заявил глава МИД Польши.

Ващиковский напомнил, что Польша уже начала сотрудничество с Соединенными Штатами по поставке газа.