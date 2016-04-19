Глава МИД Польши: Каждому члену "Восточного партнерства" нужен индивидуальный план сотрудничества

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает, что Европейский Союз должен задуматься о будущем программы "Восточное партнерство". Евросоюз должен предложить новую индивидуальную программу каждому государству из "Восточного партнерства".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

"Нам надо подумать, что сделать с шестью государствами, статус которых очень разный. Три государства подписали соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, они медленно вводятся в действие. А еще три государства – во временной неопределенности. Мы должны решить - разделить или сохранить эту программу, но предложить какую-то программу сотрудничества индивидуально для каждого участника", – отметил Ващиковский.