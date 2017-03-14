Глава МИД Польши: Голландцы действовали слишком жестко, не давая двум турецким министрам проводить митинг

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает, что голландцы действовали слишком жестко, не давая двум турецким министрам проводить митинг в Роттердаме.

Как передает Report, Ващиковский в эфире Польского радио отметил, что дипломатический кризис между Турцией и Нидерландами не выгоден ЕС, поскольку Анкара является важным союзником Брюсселя, который сдерживает поток мигрантов из стран Ближнего Востока.

«Голландцы совершили ошибку, поскольку не было никакой необходимости реагировать так остро. Можно было ограничить эти визиты до минимума. Если нарушится соглашение с Турцией, достигнутое в прошлом году, относительно сдерживания волны мигрантов главным образом из Сирии, если Турция закроет на него глаза, то эта волна снова накроет Европу», - сказал Витольд Ващиковский.