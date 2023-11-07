Глава МИД Перу подала в отставку

Глава МИД Перу Ана Сесилия Херваси подала в отставку после поездки президента страны Дины Болуарте в США.

Глава МИД Перу Ана Сесилия Херваси подала в отставку после поездки президента страны Дины Болуарте в США.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, глава государства не смогла полноценно пообщаться с американским лидером Джо Байденом из-за протокольных нарушений.

"Отставка министра произошла после поездки президента Дины Болуарте в США, где она не смогла провести встречу по протоколу с главой этого государства Джо Байденом", - сообщило СМИ.

Отмечается, что президент Перу должен получать одобрение парламента на ту или иную официальную поездку. Такое разрешение было выдано на визит Болуарте в США, где была запланирована встреча с Байденом. Однако встреча согласно положенному в таких случаях протоколу не состоялась. Вместе с тем, как пояснил позднее МИД, лидеры смогли пообщаться и обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.

Ряд конгрессменов подвергли критике организацию визита, отметив, что правительство могло предоставить ложную информацию для получения одобрения на поездку.