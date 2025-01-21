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Глава МИД переходной администрации Сирии примет участие в Давосском форуме

Глава МИД переходной администрации Сирии примет участие в Давосском форуме Глава МИД в сирийском правительстве переходного периода Асаад Хасан аш-Шибани примет участие в работе 55-й сессии Всемирного экономического форума в Давосе.
Другие страны
21 января 2025 г. 19:07
Глава МИД переходной администрации Сирии примет участие в Давосском форуме

Глава МИД в сирийском правительстве переходного периода Асаад Хасан аш-Шибани примет участие в работе 55-й сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

Как передает Report, об этом сообщило агентство SANA.

"Для меня будет честью представлять Сирию впервые в ее истории на Всемирном экономическом форуме 2025 года в швейцарском Давосе. Мы донесем до мира наше видение развития будущего Сирии и устремления нашего великого народа", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Отметим, что 55-я сессия проходит с 20 по 25 января.

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