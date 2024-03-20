О нас

Глава МИД: Парламентские выборы в Индии станут самыми масштабными в мировой истории

Глава МИД: Парламентские выборы в Индии станут самыми масштабными в мировой истории Парламентские выборы в Индии, которые пройдут с апреля по июнь, станут самым масштабным голосованием в мировой истории.
Другие страны
20 марта 2024 г. 11:24
Глава МИД: Парламентские выборы в Индии станут самыми масштабными в мировой истории

Парламентские выборы в Индии, которые пройдут с апреля по июнь, станут самым масштабным голосованием в мировой истории.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар, выступая с видеообращением для третьего "Саммита за демократию".

"Зарегистрировано 968 млн избирателей, 15 млн сотрудников избирательных комиссий, установлены 1,2 млн кабин для голосования. Таким образом, предстоящие 18-е всеобщие выборы в Индии станут крупнейшими, которые когда-либо видела эта планета", - сказал он.

Джайшанкар напомнил о внедрении электронных машин для голосования, что, по его словам, "является свидетельством приверженности Индии прозрачности, эффективности и неприкосновенности демократического процесса".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hindistan XİN başçısı: Ölkədə keçiriləcək parlament seçkiləri dünya tarixində ən böyük seçki olacaq

Самое важное

Президент зажег праздничный костер в Ханкенди и поздравил азербайджанский народ
ФотоПрезидент зажег праздничный костер в Ханкенди и поздравил азербайджанский народ
18 марта 2024 г. 17:40
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
18 марта 2024 г. 00:06
Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией
17 марта 2024 г. 22:55
Президент Азербайджана: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией
Президент Азербайджана: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией
17 марта 2024 г. 22:53
Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам
Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам
17 марта 2024 г. 22:44
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один
ФотоСостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один
17 марта 2024 г. 20:25
Президент ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи
ФотоПрезидент ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи
16 марта 2024 г. 13:20
Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
16 марта 2024 г. 11:10
Генсек НАТО посетит Азербайджан
Генсек НАТО посетит Азербайджан
15 марта 2024 г. 17:08
В Карабахе число населенных пунктов в будущем сократится втрое
В Карабахе число населенных пунктов в будущем сократится втрое
15 марта 2024 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi