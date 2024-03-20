Глава МИД: Парламентские выборы в Индии станут самыми масштабными в мировой истории

Парламентские выборы в Индии, которые пройдут с апреля по июнь, станут самым масштабным голосованием в мировой истории.

Парламентские выборы в Индии, которые пройдут с апреля по июнь, станут самым масштабным голосованием в мировой истории.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар, выступая с видеообращением для третьего "Саммита за демократию".

"Зарегистрировано 968 млн избирателей, 15 млн сотрудников избирательных комиссий, установлены 1,2 млн кабин для голосования. Таким образом, предстоящие 18-е всеобщие выборы в Индии станут крупнейшими, которые когда-либо видела эта планета", - сказал он.

Джайшанкар напомнил о внедрении электронных машин для голосования, что, по его словам, "является свидетельством приверженности Индии прозрачности, эффективности и неприкосновенности демократического процесса".