Глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией

Глава МИД, посол и два топ-менеджера крупнейших госкомпаний Парагвая лишились своих постов после скандала, вызванного подписанием секретного соглашения с Бразилией по электроэнергии.

Как передаёт Report, об этом сообщает издание UltimaHora.

Отставки министра иностранных дел Луиса Кастильони, главы государственной электроэнергетической компании ANDE Альсидеса Хименеса, посла Парагвая в Бразилии Хуго Сагьеро Кабальеры и парагвайского главы компании ItaipuBinacional Хосе Альдерете потребовал от президента страны парламент. Глава государства Марио Абдо Бенитес поддержал это требование.

Эти люди были связаны с подписанием секретного соглашения с Бразилией по покупке электроэнергии ГЭС Итайпу, которая является одной из крупнейших в мире. Эксплуатацию станции ведет компания ItaipuBinacional, принадлежащая Бразилии и Парагваю. По мнению специалистов, Парагвай в данном соглашении отказался от преимуществ в части закупки электроэнергии по более дешевой цене. В результате дополнительные расходы страны оцениваются в 210- 250 миллионов долларов.

Соглашение было подписано в конце мая, но его содержание было обнародовано лишь несколько дней назад. Как отмечает издание, члены команды, готовившие и подписывавшие документ, утверждали, что соглашение выгодно для Парагвая, но не смогли ответить, чем конкретно.

Накануне глава МИД Парагвая заявил, что обратится к бразильской стороне с просьбой об отмене этого спорного соглашения и возобновлении переговоров.