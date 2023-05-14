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Глава МИД Папуа-Новой Гвинеи уволился после скандала вокруг расходов его дочери

Глава МИД Папуа-Новой Гвинеи уволился после скандала вокруг расходов его дочери Министр иностранных дел Папуа-Новой Гвинеи Джастин Ткаченко уволился после спора о расходах официальной делегации страны на коронацию короля Карла III.
Другие страны
14 мая 2023 г. 05:18
Глава МИД Папуа-Новой Гвинеи уволился после скандала вокруг расходов его дочери

Министр иностранных дел Папуа-Новой Гвинеи Джастин Ткаченко уволился после спора о расходах официальной делегации страны на коронацию короля Карла III.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, глава ведомства отправился в Великобританию со своей дочерью Саванной, которая выложила в TikTok фотографию своего путешествия на самолете первым классом и шопинга в Сингапуре.

В среду он назвал ее критиков "примитивными животными".

Комментарии Ткаченко вызвали протесты в столице Порт-Морсби в пятницу у здания парламента.

Папуа-Новая Гвинея - государство Содружества в Тихом океане, главой государства является король Карл.

В своем заявлении Ткаченко сказал, что он «отошел в сторону» после консультации с премьер-министром Джеймсом Марапе.

Он добавил, что хотел бы, чтобы недавние события не помешали предстоящим официальным визитам президента США Джо Байдена и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

«Я также хочу, чтобы правда по этому вопросу была выяснена, а дезинформация и ложь исправлены», - сказал министр.

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