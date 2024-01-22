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Глава МИД Палестины обсудил ситуацию в Газе с коллегами из Бразилии, Колумбии, Туниса

Глава МИД Палестины обсудил ситуацию в Газе с коллегами из Бразилии, Колумбии, Туниса Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики обсудил ситуацию в секторе Газа с бразильским, колумбийским и тунисским коллегами на полях саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения, прошедшего в столице Уганды Кампале.
Другие страны
22 января 2024 г. 09:25
Глава МИД Палестины обсудил ситуацию в Газе с коллегами из Бразилии, Колумбии, Туниса

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики обсудил ситуацию в секторе Газа с бразильским, колумбийским и тунисским коллегами на полях саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения, прошедшего в столице Уганды Кампале.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

По его данным, аль-Малики провел встречи с главой бразильского МИД Мауро Виэйрой, министром иностранных дел Колумбии Альваро Лейвой и руководителем тунисского внешнеполитического ведомства Набилем Аммаром. Стороны обсудили необходимость немедленного прекращения боевых действий в Газе, дипломатические усилия для достижения этой цели, а также противодействие ограничениям Израиля на доставку гуманитарной помощи, отмечает информагентство.

Министры также подчеркнули необходимость безотлагательного прекращения огня в секторе Газа и обеспечения неограниченного открытого доступа для удовлетворения гуманитарных потребностей населения палестинского анклава, сообщает WAFA.

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Версия на английском языке Palestinian FM discusses situation in Gaza with colleagues from Brazil, Colombia, and Tunisia

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