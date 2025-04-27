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Глава МИД Пакистана в разговоре с коллегой из КНР отверг незаконные действия Индии

Глава МИД Пакистана в разговоре с коллегой из КНР отверг незаконные действия Индии Вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Мохаммед Исхак Дар в телефонном разговоре с главой МИД Китая Ван И категорически отверг незаконные действия индийской стороны.
Другие страны
27 апреля 2025 г. 15:41
Глава МИД Пакистана в разговоре с коллегой из КНР отверг незаконные действия Индии

Вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Мохаммед Исхак Дар в телефонном разговоре с главой МИД Китая Ван И категорически отверг незаконные действия индийской стороны.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе пакистанского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что министр Исхак Дар проинформировал китайского коллегу о текущей региональной ситуации, категорически отвергнув односторонние и незаконные действия Индии, а также ее безосновательную пропаганду против Пакистана.

Выразив глубокую признательность за последовательную и непоколебимую поддержку Китая, глава МИД Пакистана подтвердил твердую приверженность Исламабада нерушимой дружбе с Пекином и общему видению всестороннего стратегического партнерства. Он подчеркнул решимость Пакистана и далее углублять двустороннее сотрудничество во всех сферах.

Обе стороны подтвердили твердый настрой поддерживать региональный мир и стабильность, содействовать взаимному уважению и пониманию и совместно противостоять односторонним действиям и гегемонистской политике. Они согласились поддерживать тесную связь и координацию на всех уровнях для продвижения общих целей мира, безопасности и устойчивого развития в регионе и за его пределами.

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Версия на английском языке Pakistan, China unite for regional peace amid rising tensions over India’s Pahalgam
Версия на азербайджанском языке Pakistan XİN rəhbəri çinli həmkarı ilə danışığında Hindistanın qanunsuz hərəkətlərini rədd edib

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