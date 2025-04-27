Глава МИД Пакистана в разговоре с коллегой из КНР отверг незаконные действия Индии

Вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Мохаммед Исхак Дар в телефонном разговоре с главой МИД Китая Ван И категорически отверг незаконные действия индийской стороны.

Вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Мохаммед Исхак Дар в телефонном разговоре с главой МИД Китая Ван И категорически отверг незаконные действия индийской стороны.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе пакистанского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что министр Исхак Дар проинформировал китайского коллегу о текущей региональной ситуации, категорически отвергнув односторонние и незаконные действия Индии, а также ее безосновательную пропаганду против Пакистана.

Выразив глубокую признательность за последовательную и непоколебимую поддержку Китая, глава МИД Пакистана подтвердил твердую приверженность Исламабада нерушимой дружбе с Пекином и общему видению всестороннего стратегического партнерства. Он подчеркнул решимость Пакистана и далее углублять двустороннее сотрудничество во всех сферах.

Обе стороны подтвердили твердый настрой поддерживать региональный мир и стабильность, содействовать взаимному уважению и пониманию и совместно противостоять односторонним действиям и гегемонистской политике. Они согласились поддерживать тесную связь и координацию на всех уровнях для продвижения общих целей мира, безопасности и устойчивого развития в регионе и за его пределами.