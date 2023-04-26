Глава МИД Пакистана сообщил об эвакуации из Судана не менее 700 граждан страны

Пакистан эвакуировал по меньшей мере 700 своих граждан из Судана.
Как передает Report со ссылкой на газету The Express Tribune, об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Билавала Бхутто-Зардари.
По его словам, сегодня из Хартума в Порт-Судан прибыл еще один конвой с 211 пакистанцами. Таким образом, общее число эвакуированных пакистанцев достигло 700.
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило о том, что число граждан, покинувших Судан, составит 100 тыс. человек. Отмечалось, что международная организация обеспокоена последствиями конфликта в стране, которые привели к нехватке воды и продовольствия.