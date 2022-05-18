Глава МИД Пакистана прибыл с первым официальным визитом в США

Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари прибыл во вторник в США с первым официальным визитом после назначения на должность.
"Глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари прибыл в Нью-Йорк с кратким визитом для участия в министерской конференции по глобальной продовольственной безопасности и открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по теме "Поддержание международного мира и безопасности: конфликты и продовольственная безопасность", - говорится в заявлении.
Ранее в пресс-службе сообщили, что в ходе пребывания в Соединенных Штатах пакистанский министр проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.