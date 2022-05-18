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Глава МИД Пакистана прибыл с первым официальным визитом в США

Глава МИД Пакистана прибыл с первым официальным визитом в США Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари прибыл во вторник в США с первым официальным визитом после назначения на должность.
Другие страны
18 мая 2022 г. 05:45
Глава МИД Пакистана прибыл с первым официальным визитом в США

Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари прибыл во вторник в США с первым официальным визитом после назначения на должность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МИД исламской республики.

"Глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари прибыл в Нью-Йорк с кратким визитом для участия в министерской конференции по глобальной продовольственной безопасности и открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по теме "Поддержание международного мира и безопасности: конфликты и продовольственная безопасность", - говорится в заявлении.

Ранее в пресс-службе сообщили, что в ходе пребывания в Соединенных Штатах пакистанский министр проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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