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Глава МИД: Пакистан оставляет за собой право отреагировать на удар ВС Ирана

Глава МИД: Пакистан оставляет за собой право отреагировать на удар ВС Ирана Исламабад оставляет за собой право отреагировать на удар иранских ВС по пакистанской территории.
Другие страны
17 января 2024 г. 22:32
Глава МИД: Пакистан оставляет за собой право отреагировать на удар ВС Ирана

Исламабад оставляет за собой право отреагировать на удар иранских ВС по пакистанской территории.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел во временном правительстве Пакистана Джалил Аббас Джилани в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Выразив безоговорочное осуждение Пакистаном этой атаки, глава МИД добавил, что инцидент нанес серьезный ущерб двусторонним связям между странами. Министр отметил, что Пакистан оставляет за собой право отреагировать на эти провокационные действия", - говорится в заявлении пакистанского МИД, размещенном на сайте ведомства.

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