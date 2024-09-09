Глава МИД отозвал временного поверенного в делах Украины в Грузии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отозвал временного поверенного в делах Киева в Грузии Михаила Харишина.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отозвал временного поверенного в делах Киева в Грузии Михаила Харишина.

Как передает Report , об этом новоназначенный глава украинского МИД написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что провел совещание с украинскими послами и генконсулами, на котором сообщил о первых кадровых решениях.

По словам Сибиги, в Кабмин Украины уже внесено представление об увольнении заместителя министра Ирины Боровец, также будет "прекращена долгосрочная командировка" временно поверенного в делах Украины в Тбилиси Михаила Харишина из-за "полного непонимания им реалий дипломатии государства, которое воюет".

"Мы нуждаемся в приходе молодежи. Все условия для этого будут созданы - запланировал встречу с руководителями ведущих отраслевых университетов", - отметил глава МИД Украины.