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Глава МИД Новой Каледонии: Мы голосуем за наш суверенитет

Глава МИД Новой Каледонии: Мы голосуем за наш суверенитет Новая Каледония находится в 22 000 километрах от Франции. Это реальность, которую необходимо учитывать.
Другие страны
13 июня 2024 г. 18:08
Глава МИД Новой Каледонии: Мы голосуем за наш суверенитет

Новая Каледония находится в 22 000 километрах от Франции. Это реальность, которую необходимо учитывать.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Новой Каледонии Микаэль Форрест заявил в ходе круглого стола и пресс-конференции на тему "Деколонизация, международная дипломатия и роль коммуникации в современном мире".

"Поскольку мы находимся так далеко друг от друга географически, есть еще один фактор, который необходимо принимать во внимание, - это геополитика. В частности, я думаю, о кризисе мигрантов и кризисе Европейского союза, потому что после Brexit ЕС так и не восстановил стабильность", - заявил Форрест.

"Мы гордый народ, мы голосуем за нашу собственность, за наш суверенитет. Но у нас также есть и общая черта - у меня была возможность сказать это нескольким членам французского парламента, что французский народ сегодня - это народ, который очень сильно страдает. В какой-то момент французское государство, должно быть способно позаботиться о своем народе", - сказал он.

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