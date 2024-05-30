Глава МИД Норвегии: Украина должна иметь право наносить ответные удары по территории РФ

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что для Украины не должно быть ограничений в применении оружия, предоставленного западными партнерами.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что для Украины не должно быть ограничений в применении оружия, предоставленного западными партнерами.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью NRK.

Эйде заявил, что Украина должна иметь возможность применять предоставленное оружие наиболее эффективным для нее способом. Ведь в противном случае мы навязываем Украине ограничения, которые затрудняют ей возможность побеждать, сказал он.

"Мы считаем, что Украина имеет абсолютно неоспоримое право согласно международному праву бить по целям на территории России в рамках защиты своей территории. Если Украину атакуют российские силы с территории России, потому что у них есть дальнобойное оружие – должна быть возможность им ответить. На войне это совершенно нормально, и мы не можем заставить Украину воевать, держа одну руку за спиной", - отметил глава МИД Норвегии.