О нас

Глава МИД Норвегии: Украина должна иметь право наносить ответные удары по территории РФ

Глава МИД Норвегии: Украина должна иметь право наносить ответные удары по территории РФ Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что для Украины не должно быть ограничений в применении оружия, предоставленного западными партнерами.
Другие страны
30 мая 2024 г. 17:36
Глава МИД Норвегии: Украина должна иметь право наносить ответные удары по территории РФ

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что для Украины не должно быть ограничений в применении оружия, предоставленного западными партнерами.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью NRK.

Эйде заявил, что Украина должна иметь возможность применять предоставленное оружие наиболее эффективным для нее способом. Ведь в противном случае мы навязываем Украине ограничения, которые затрудняют ей возможность побеждать, сказал он.

"Мы считаем, что Украина имеет абсолютно неоспоримое право согласно международному праву бить по целям на территории России в рамках защиты своей территории. Если Украину атакуют российские силы с территории России, потому что у них есть дальнобойное оружие – должна быть возможность им ответить. На войне это совершенно нормально, и мы не можем заставить Украину воевать, держа одну руку за спиной", - отметил глава МИД Норвегии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Norwegian FM: Ukraine should have right to launch retaliatory strikes on Russian territory

Экслюзивные новости

Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана
Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана
30 мая 2024 г. 15:04
Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин
Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин
30 мая 2024 г. 13:19
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
29 мая 2024 г. 20:40
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
29 мая 2024 г. 20:21
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для зеленого перехода может быть одобрен до конца года
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для "зеленого перехода" может быть одобрен до конца года
29 мая 2024 г. 15:27
Владанка Андреева: Стремимся сделать COP29 ключевым событием в борьбе с изменением климата
ФотоВладанка Андреева: Стремимся сделать COP29 ключевым событием в борьбе с изменением климата
29 мая 2024 г. 13:45
Андрей Боич: Ядерная энергия может помочь в достижении климатических целей
Андрей Боич: Ядерная энергия может помочь в достижении климатических целей
27 мая 2024 г. 15:18
Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29
Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29
27 мая 2024 г. 13:29
Али Факих: Необходимо создать механизмы для стимуляции сокращения парниковых газов
Али Факих: Необходимо создать механизмы для стимуляции сокращения парниковых газов
27 мая 2024 г. 12:45
Назначен новый посол Бельгии в Азербайджане
Назначен новый посол Бельгии в Азербайджане
27 мая 2024 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi