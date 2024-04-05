Глава МИД Норвегии не исключил отправку войск в Украину в отдаленном будущем

Норвегия в долгосрочной перспективе может направить войска в Украину для обеспечения тыловой поддержки и обучения украинских военных.

Норвегия в долгосрочной перспективе может направить войска в Украину для обеспечения тыловой поддержки и обучения украинских военных.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде украинской газете Европейская правда.

"Сейчас мы не планируем отправлять войска [в Украину] <...>. С другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать", - приводит его слова издание. При этом у Норвегии "нет никакого желания быть непосредственной стороной" в конфликте, поэтому потенциальная отправка войск ограничится тыловыми и материально-техническими подразделениями, добавил министр.

В четверг политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак в авторском материале для портала UnHerd высказал мнение, что Великобритания, Франция, а также страны Северной Европы готовятся к отправке войск поддержки в Украину с целью предотвращения ее "катастрофического поражения". В марте президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону боевых действий.