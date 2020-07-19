Глава МИД Нигерии заразился коронавирусом

Министр иностранных дел Нигерии Джефри Онеяма сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусом.

Министр иностранных дел Нигерии Джефри Онеяма сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он написал в Twitter.

"Вчера сдал свой четвертый тест на COVID-19 при первых признаках раздражения горла, и, к сожалению, на этот раз он оказался положительным. Это жизнь! Где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Направляюсь на изоляцию в медицинское учреждение", - отметил Онеяма.

Всего в Нигерии зарегистрировано 36 107 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов составляет 778.