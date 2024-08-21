О нас

Глава МИД: Нидерланды привержены поставкам F-16 для Украины

Глава МИД: Нидерланды привержены поставкам F-16 для Украины Нидерланды сохраняют приверженность предоставлению военной помощи Украине, в том числе истребителей F-16.
Другие страны
21 августа 2024 г. 01:22
Глава МИД: Нидерланды привержены поставкам F-16 для Украины

Нидерланды сохраняют приверженность предоставлению военной помощи Украине, в том числе истребителей F-16.

Как передает Report, об этом в соцсети Х заявил глава МИД королевства Каспар Вельдкамп по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Украине, считает он, "срочно необходимо усилить противовоздушную оборону".

"Нидерланды сохраняют приверженность предоставлению военной поддержки, в том числе истребителей F-16", - подчеркнул министр. В ходе беседы Вельдкамп также приветствовал шаги Украины, предпринятые с целью ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Нидерланды играют одну из главных ролей в коалиции по поставкам Украине F-16 и подготовке пилотов. В рамках этой инициативы голландская сторона планирует передать 24 самолета Киеву и предоставить еще 18 для нужд европейского учебного центра в Румынии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Niderland Ukraynaya “F-16” tədarükü ilə bağlı öhdəliklərinə sadiqdir

Другие новости из категории

Израиль перемещает центр тяжести из Газы на границу с Ливаном
Израиль перемещает "центр тяжести" из Газы на границу с Ливаном
21 августа 2024 г. 00:13
Захарова заявила об отсутствии свободы СМИ во Франции
Захарова заявила об отсутствии свободы СМИ во Франции
20 августа 2024 г. 23:18
США заявили о необходимости модернизации ПРО для защиты от гиперзвукового оружия
США заявили о необходимости модернизации ПРО для защиты от гиперзвукового оружия
20 августа 2024 г. 22:44
В Нигере из-за сильных наводнений погибли свыше 130 человек
В Нигере из-за сильных наводнений погибли свыше 130 человек
20 августа 2024 г. 22:08
Индия и Япония активизируют связи в области безопасности и космоса
Индия и Япония активизируют связи в области безопасности и космоса
20 августа 2024 г. 21:27
В Польше из-за взрыва теплового насоса погибли два человека
В Польше из-за взрыва теплового насоса погибли два человека
20 августа 2024 г. 20:58
Евросоюз не видит оснований для чрезвычайных мер в связи с оспой обезьян
Евросоюз не видит оснований для чрезвычайных мер в связи с оспой обезьян
20 августа 2024 г. 20:37
В ДР Конго 200 человек пропали без вести после крушения судна
В ДР Конго 200 человек пропали без вести после крушения судна
20 августа 2024 г. 20:25
Шольц заявил, что Харрис была бы очень хорошим президентом США
Шольц заявил, что Харрис была бы очень хорошим президентом США
20 августа 2024 г. 20:13
СМИ: Нетаньяху отказался от встречи с главой МИД Британии из-за позиции по МУС
СМИ: Нетаньяху отказался от встречи с главой МИД Британии из-за позиции по МУС
20 августа 2024 г. 19:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi