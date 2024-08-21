Глава МИД: Нидерланды привержены поставкам F-16 для Украины

Нидерланды сохраняют приверженность предоставлению военной помощи Украине, в том числе истребителей F-16.
Как передает
Украине, считает он, "срочно необходимо усилить противовоздушную оборону".
"Нидерланды сохраняют приверженность предоставлению военной поддержки, в том числе истребителей F-16", - подчеркнул министр. В ходе беседы Вельдкамп также приветствовал шаги Украины, предпринятые с целью ратификации Римского статута Международного уголовного суда.
Нидерланды играют одну из главных ролей в коалиции по поставкам Украине F-16 и подготовке пилотов. В рамках этой инициативы голландская сторона планирует передать 24 самолета Киеву и предоставить еще 18 для нужд европейского учебного центра в Румынии.