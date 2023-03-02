Глава МИД Нидерландов заявил о последствиях для стран, которые окажут военную помощь РФ

Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в кулуарах встречи глав МИД Группы 20 заявил сегодня, что страны, оказывающие военную помощь России, столкнутся с последствиями.

Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в кулуарах встречи глав МИД Группы 20 заявил сегодня, что страны, оказывающие военную помощь России, столкнутся с последствиями.

Об этом cообщает Report cо ссылкой на Bloomberg.

"Я собираюсь донести до каждого из своих коллег, включая моего коллегу из Китая, что правда не может быть где-то по середине, есть только одна страна, которая несет ответственность, - это Россия. Все остальные должны воздерживаться от военной помощи России. Если страны пересекут эту линию, будут последствия", - заявил глава МИД Нидерландов.