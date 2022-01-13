Глава МИД Нидерландов сообщил о положительном результате теста на COVID-19

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.
"К сожалению, я получил положительный результат теста (на коронавирус). Поэтому я пока остаюсь на карантине", - написал он.
Он добавил, что в течение следующих нескольких дней будет работать дома. "К счастью, у меня нет жалоб (на здоровье)", - уточнил министр.
Напомним, что Хукстра вступил в должность главы внешнеполитического ведомства Нидерландов 10 января этого года, когда новый кабинет министров начал свою работу. До своего назначения он занимал пост министра финансов с октября 2017 года.