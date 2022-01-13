Глава МИД Нидерландов сообщил о положительном результате теста на COVID-19

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр написал на своей странице в социальной сети Twitter.

"К сожалению, я получил положительный результат теста (на коронавирус). Поэтому я пока остаюсь на карантине", - написал он.

Он добавил, что в течение следующих нескольких дней будет работать дома. "К счастью, у меня нет жалоб (на здоровье)", - уточнил министр.

Напомним, что Хукстра вступил в должность главы внешнеполитического ведомства Нидерландов 10 января этого года, когда новый кабинет министров начал свою работу. До своего назначения он занимал пост министра финансов с октября 2017 года.