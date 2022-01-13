О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава МИД Нидерландов сообщил о положительном результате теста на COVID-19

Глава МИД Нидерландов сообщил о положительном результате теста на COVID-19 Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.
Другие страны
13 января 2022 г. 04:43
Глава МИД Нидерландов сообщил о положительном результате теста на COVID-19

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр написал на своей странице в социальной сети Twitter.

"К сожалению, я получил положительный результат теста (на коронавирус). Поэтому я пока остаюсь на карантине", - написал он.

Он добавил, что в течение следующих нескольких дней будет работать дома. "К счастью, у меня нет жалоб (на здоровье)", - уточнил министр.

Напомним, что Хукстра вступил в должность главы внешнеполитического ведомства Нидерландов 10 января этого года, когда новый кабинет министров начал свою работу. До своего назначения он занимал пост министра финансов с октября 2017 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
12 января 2022 г. 18:53
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
12 января 2022 г. 10:40
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
11 января 2022 г. 18:46
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
11 января 2022 г. 15:55
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
11 января 2022 г. 15:50
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
11 января 2022 г. 14:55
Горнолыжник сборной Азербайджана: Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
ФотоГорнолыжник сборной Азербайджана: "Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
10 января 2022 г. 15:10
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
10 января 2022 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi