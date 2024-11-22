Глава МИД Нидерландов отменил поездку в Израиль после ордера МУС на арест Нетаньяху

Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп подтвердил, что его запланированная поездка в Израиль не состоится.

Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп подтвердил, что его запланированная поездка в Израиль не состоится.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NOS, решение принято по обоюдному согласию сторон в связи со "сложившимися обстоятельствами". Что подразумевается под этими обстоятельствами, не уточняется.

Поездка министра была запланирована на 25 ноября. В МИД Нидерландов утверждают, что визит может состояться позднее.

Израильские СМИ утверждают, что Тель-Авив отозвал приглашение из-за реакции Нидерландов на выдачу Международным уголовным судом ордера на арест премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Выступая ранее в парламенте, Вельдкамп заявил, что "в принципе" Нетаньяху будет задержан, если приедет в Нидерланды.