Глава МИД Нидерландов отменил поездку в Израиль после ордера МУС на арест Нетаньяху

Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп подтвердил, что его запланированная поездка в Израиль не состоится.
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Поездка министра была запланирована на 25 ноября. В МИД Нидерландов утверждают, что визит может состояться позднее.
Израильские СМИ утверждают, что Тель-Авив отозвал приглашение из-за реакции Нидерландов на выдачу Международным уголовным судом ордера на арест премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Выступая ранее в парламенте, Вельдкамп заявил, что "в принципе" Нетаньяху будет задержан, если приедет в Нидерланды.