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Глава МИД Молдовы в Париже и Валетте обсудит вопрос вступления страны в ЕС

Глава МИД Молдовы в Париже и Валетте обсудит вопрос вступления страны в ЕС Углубление двустороннего диалога, обсуждение европейской повестки и активизация процесса вступления Молдовы в ЕС стали целями визита министра иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Николае Попеску в Париж (Франция) и Валетту (Мальта).
Другие страны
13 июня 2023 г. 10:44
Глава МИД Молдовы в Париже и Валетте обсудит вопрос вступления страны в ЕС

Углубление двустороннего диалога, обсуждение европейской повестки и активизация процесса вступления Молдовы в ЕС стали целями визита министра иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Николае Попеску в Париж (Франция) и Валетту (Мальта).

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщает МИДЕИ.

Визиты намечены на 13-16 июня. Первым пунктом назначения станет Франция, здесь во вторник глава молдавской дипломатии встретится с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, председателем Комиссии по европейским делам Жаном-Франсуа Рапеном и другими французскими официальными лицами и руководителями международных организаций.

В завершение дня в штаб-квартире посольства Республики Молдова в Париже Попеску побеседует с представителями молдавской диаспоры. В то же время он выступит с речью на конференции, посвященной молдавско-французским отношениям.

Далее он посетит Мальту. Это первый визит Попеску в эту страну. В рамках визита у него намечены встречи с министром иностранных, европейских дел и торговли Яном Боргом, а также с несколькими официальными лицами мальтийского правительства и парламента.

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Версия на английском языке Moldovan foreign minister to discuss country's EU accession in Paris, Valetta

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