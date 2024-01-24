Глава МИД Молдовы подал в отставку

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску подал в отставку.

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску подал в отставку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Ухожу в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел после того, как с успехом выполнил цели в области внешней политики, поставленные президентом страны Майей Санду, и на этом этапе нуждаюсь в паузе ", - сказал Попеску на пресс-конференции.

По его словам, после ухода с должности он продолжит оказывать поддержку правительству и его команде в процессе европейской интеграции.