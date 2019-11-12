​Глава МИД Мексики заявил, что Моралес получил политическое убежище

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста президента Боливии Эво Моралеса предоставила ему политическое убежище.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Только что я принял звонок президента Моралеса. Он ответил на наше предложение и запросил устно и формально политическое убежище у нашей страны", - заявил Эбрард журналистам.

Министр ранее заявил, что страна готова предоставить убежище Моралесу на территории посольства Мексики в Ла-Пасе, где уже находятся 20 чиновников и депутатов.