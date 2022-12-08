Глава МИД Мексики объявил о переносе саммита Тихоокеанского альянса из-за событий в Перу

Саммит Тихоокеанского альянса (ТА), который должен был пройти в Лиме на следующей неделе, будет перенесен.

Саммит Тихоокеанского альянса (ТА), который должен был пройти в Лиме на следующей неделе, будет перенесен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в социальной сети Twitter министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

"С учетом последних событий в Перу было решено перенести саммит ТА, который был намечен на 14 декабря в Лиме, - говорится в записи. - Буду продолжать вас информировать".

Отметим, что саммит регионального объединения, куда входят Колумбия, Мексика, Перу и Чили, должен был состояться в Мехико во второй половине ноября, однако его проведение было отложено из-за того, что перуанский парламент не разрешил президенту Педро Кастильо покинуть страну. Тем не менее Мексику с визитами посетили президенты Колумбии, Чили и Эквадора - Густаво Петро, Габриэль Борич и Гильермо Лассо соответственно.