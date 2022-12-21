Глава МИД Мексики назвал необоснованным решение о высылке посла из Перу

Решение властей Перу объявить посла Мексики персоной нон грата не имеет под собой оснований.
"Посол в Лиме Пабло Монрой проинформировал меня о том, что правительство Перу отвело ему 72 часа на то, чтобы покинуть страну, - говорится в заявлении. - Я считаю это решение необоснованным и заслуживающим осуждения". По словам Эбрарда, Монрой соблюдал законы южноамериканской страны и придерживался принципа невмешательства во внутренние дела. "Мексика не изменит своей позиции", - отметил глава МИД.
Ранее мексиканское внешнеполитическое ведомство сообщило, что посол в Лиме получил указание вернуться на родину. Дипломатическое представительство "продолжит нормальную работу".