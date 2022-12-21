Глава МИД Мексики назвал необоснованным решение о высылке посла из Перу

Решение властей Перу объявить посла Мексики персоной нон грата не имеет под собой оснований.

Решение властей Перу объявить посла Мексики персоной нон грата не имеет под собой оснований.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник вечером на своей странице в Twitter мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард.

"Посол в Лиме Пабло Монрой проинформировал меня о том, что правительство Перу отвело ему 72 часа на то, чтобы покинуть страну, - говорится в заявлении. - Я считаю это решение необоснованным и заслуживающим осуждения". По словам Эбрарда, Монрой соблюдал законы южноамериканской страны и придерживался принципа невмешательства во внутренние дела. "Мексика не изменит своей позиции", - отметил глава МИД.

Ранее мексиканское внешнеполитическое ведомство сообщило, что посол в Лиме получил указание вернуться на родину. Дипломатическое представительство "продолжит нормальную работу".