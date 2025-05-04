Глава МИД Малайзии поддержал Пакистан на фоне напряженности между Нью-Дели и Исламабадом

Министр иностранных дел Малайзии Дато Сери Мохаммад Хасан в телефонном разговоре с пакистанским коллегой Мохаммадом Исхаком Даром поддержал позицию Исламабада на фоне напряженности между Индией и Пакистаном.

Министр иностранных дел Малайзии Дато Сери Мохаммад Хасан в телефонном разговоре с пакистанским коллегой Мохаммадом Исхаком Даром поддержал позицию Исламабада на фоне напряженности между Индией и Пакистаном.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении пакистанского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, Исхак Дар проинформировал собеседника о текущих событиях в регионе, и решительно отверг провокационные действия Индии, включая ее беспочвенные обвинения, подстрекательскую пропаганду и одностороннее решение приостановить действие Договора по водам Инда, назвав это прямым нарушением положений договора и международных правовых обязательств.

Пакистанский министр подчеркнул приверженность своей страны региональному миру и безопасности, при этом оставляя за собой право защищать свой суверенитет и национальные интересы.

Министр иностранных дел Малайзии поддержал позицию Пакистана и призвал все стороны к сдержанности. Главы МИД согласились поддерживать тесный контакт по поводу развития ситуации.