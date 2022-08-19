Глава МИД Литвы призвал ЕС аннулировать выданные россиянам туристические визы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза аннулировать выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза аннулировать выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет Politico.

Он отметил, что наблюдает на литовских курортах российских туристов, въехавших в страну по визам, выданным другими членами ЕС.

"Поскольку авиасообщение из России в Европу в настоящее время очень ограничено, страны Балтии стали основным перевалочным пунктом для тех, кто путешествует в Европу из РФ и Беларуси, - слишком доступная достопримечательность для тех, кто хочет немного насладиться европейским стилем жизни, в то же время также поддерживает войну президента Владимира Путина", - заявил он.

По мнению главы МИД Литвы, это противоречие может привести к расколу между странами, которые продолжают выдавать туристические визы, и теми, которые уже прекратили.

"Если мы за европейскую безопасность и ценности, то мы должны решить и другую проблему: уже выдано большое количество многократных виз сроком на три года и более. Это означает, что даже без выдачи новых виз значительному количеству туристов все равно будет предоставлена ​​возможность наслаждаться европейским стилем жизни, который, по мнению властей России и Беларуси, следует презирать и даже бороться с ним", - сказал он.

Ландсбергис предложил найти совместное и эффективное решение, чтобы сделать запрет на выдачу виз максимально эффективным.

"И он должен включать, вступившее в силу немедленно, четкое "нет" российским и беларуским туристам; отзыв уже выданных долгосрочных многократных виз, по крайней мере, до окончания войны; и постоянный прием тех, кто ищет убежища - не европейский отдых", - подчеркнул он.

Он призвал оставить двери Европы открытыми только для демократических активистов и преследуемых авторитарными режимами Москвы и Минска.