Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в пятницу прибыл с визитом в столицу Украины Киев.

Как передает Report, Ландсбергис сообщил об этом на своей странице в соцсети "Х".

Он опубликовал видео своего прибытия на железнодорожный вокзал Киева.

"Я снова в Киеве, потому что именно для этого существуют друзья", – написал глава литовской дипломатии.