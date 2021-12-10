Глава МИД Литвы подал в отставку

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подал официальное заявление об отставке.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, министр предпринял подобный шаг из-за репутационного вреда Литве в связи с продолжающимся транзитом продукции "Беларуськалия" через территорию Литвы.
"Видя сложившееся положение, связанное с продолжающейся после введенных США санкций перевозкой белорусских грузов через Литву и понимая, какие репутационные вызовы это создает для правительства Литовской Республики… прошу принять мое заявление об отставке и уволить меня с поста министра иностранных дел в ближайшее время", - говорится в тексте заявления Ландсбергиса.
Решение об отставке министра премьер-министр Литвы обещал принять на следующей неделе.