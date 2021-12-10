Глава МИД Литвы подал в отставку

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подал официальное заявление об отставке.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подал официальное заявление об отставке.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, министр предпринял подобный шаг из-за репутационного вреда Литве в связи с продолжающимся транзитом продукции "Беларуськалия" через территорию Литвы.

"Видя сложившееся положение, связанное с продолжающейся после введенных США санкций перевозкой белорусских грузов через Литву и понимая, какие репутационные вызовы это создает для правительства Литовской Республики… прошу принять мое заявление об отставке и уволить меня с поста министра иностранных дел в ближайшее время", - говорится в тексте заявления Ландсбергиса.

Решение об отставке министра премьер-министр Литвы обещал принять на следующей неделе.