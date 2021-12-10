О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава МИД Литвы подал в отставку

Глава МИД Литвы подал в отставку Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подал официальное заявление об отставке.
Другие страны
10 декабря 2021 г. 19:22
Глава МИД Литвы подал в отставку

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подал официальное заявление об отставке.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, министр предпринял подобный шаг из-за репутационного вреда Литве в связи с продолжающимся транзитом продукции "Беларуськалия" через территорию Литвы.

"Видя сложившееся положение, связанное с продолжающейся после введенных США санкций перевозкой белорусских грузов через Литву и понимая, какие репутационные вызовы это создает для правительства Литовской Республики… прошу принять мое заявление об отставке и уволить меня с поста министра иностранных дел в ближайшее время", - говорится в тексте заявления Ландсбергиса.

Решение об отставке министра премьер-министр Литвы обещал принять на следующей неделе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Президент распорядился ускорить экономическое развитие освобожденных территорий
Президент распорядился ускорить экономическое развитие освобожденных территорий
10 декабря 2021 г. 16:45
SOCAR увечил долю в Шахдениз до 14,5%
SOCAR увечил долю в "Шахдениз" до 14,5%
10 декабря 2021 г. 14:32
В Азербайджане госструктуры не смогут учреждать печатные СМИ
В Азербайджане госструктуры не смогут учреждать печатные СМИ
10 декабря 2021 г. 11:24
В Милли Меджлисе обсуждают новый законопроект О медиа
В Милли Меджлисе обсуждают новый законопроект "О медиа"
10 декабря 2021 г. 11:11
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
10 декабря 2021 г. 10:39
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе
9 декабря 2021 г. 18:16
Генпрокуратура: На освобожденных территориях в результате подрыва на минах погибли 36 человек
Генпрокуратура: На освобожденных территориях в результате подрыва на минах погибли 36 человек
9 декабря 2021 г. 14:19
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
9 декабря 2021 г. 09:35
Спецпредставитель президента: Агдам станет 4-м по численности населения городом
Спецпредставитель президента: Агдам станет 4-м по численности населения городом
9 декабря 2021 г. 03:40
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском районе
8 декабря 2021 г. 17:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi