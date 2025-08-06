Глава МИД Литвы обсудил с Рютте инциденты с российскими БПЛА

Глава литовского Министерства иностранных дел Кястутис Будрис обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте инциденты с беспилотными летательными аппаратами, которые нарушали воздушное пространство Литвы.

Глава литовского Министерства иностранных дел Кястутис Будрис обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте инциденты с беспилотными летательными аппаратами, которые нарушали воздушное пространство Литвы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

Во время телефонного разговора глава МИД Литвы отметил, что увеличение количества случаев нарушения границ НАТО российскими беспилотными летательными аппаратами является опасной тенденцией.

"Последствия войны России против Украины выходят за пределы границ НАТО. Российские беспилотники, которые отклонились от курса и вторглись на территорию НАТО, представляют угрозу для гражданского населения и критической инфраструктуры", - заявил литовский министр.

Он отметил, что это "общий вызов для безопасности всего Альянса".

"Необходимо немедленно усилить возможности обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов и противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО", - заявил министр.