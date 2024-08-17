Глава МИД Литвы не будет претендовать на должность еврокомиссара

Министр иностранных дел Литвы, лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не будет претендовать на должность еврокомиссара.

Министр иностранных дел Литвы, лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не будет претендовать на должность еврокомиссара.

Как передает Report, об этом Ландсбергис написал на своей странице в соцсети "Х".

"Для меня было бы честью работать еврокомиссаром, но продолжу служить своей стране, помогать Украине и бороться за будущее Европы иначе. Спасибо всем за поддержку и любовь, проявленную к моей работе и к Литве", - заявил министр.

В пятницу Ландсбергис сообщил, что, по имеющейся у него информации, его кандидатуру на должность еврокомиссара не одобрил бы президент Гитанас Науседа.