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Глава МИД Латвии выразил желание стать генсеком НАТО

Глава МИД Латвии выразил желание стать генсеком НАТО Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш надеется принять участие в выборах на пост генерального секретаря НАТО в 2024 году, когда Йенс Столтенберг уйдет в отставку.
Другие страны
19 ноября 2023 г. 18:47
Глава МИД Латвии выразил желание стать генсеком НАТО

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш надеется принять участие в выборах на пост генерального секретаря НАТО в 2024 году, когда Йенс Столтенберг уйдет в отставку.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление представителя Кариньша.

"При условии, что Латвия решит баллотироваться на пост генерального секретаря, Кришьянис Кариньш готов присоединиться к конкурсу", - приводит издание цитату из заявления.

В обращении также указано, что министр намерен внести вклад в развитие альянса, опираясь на свой опыт работы премьер-министром Латвии.

Помимо Кариньша, интерес к избранию на пост генсека уже выразили и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте и действующий премьер Эстонии Кая Каллас.

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Версия на азербайджанском языке Latviya XİN başçısı NATO-nun baş katibi vəzifəsinə namizədliyini verəcək

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