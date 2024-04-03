Глава МИД Латвии подтвердил план НАТО создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Киеву

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил намерение Североатлантического альянса создать фонд в 100 млрд долларов для поставок оружия Украине.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал по прибытии на заседание глав внешнеполитических ведомств стран альянса в Брюсселе.
"Средства поступят от участниц альянса. Я думаю, это очень важное предложение генерального секретаря", - сказал он в ответ на вопрос журналистов, как будет финансироваться фонд в 100 млрд долларов.