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Глава МИД Латвии подтвердил план НАТО создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Киеву

Глава МИД Латвии подтвердил план НАТО создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Киеву Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил намерение Североатлантического альянса создать фонд в 100 млрд долларов для поставок оружия Украине.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 14:08
Глава МИД Латвии подтвердил план НАТО создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Киеву

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил намерение Североатлантического альянса создать фонд в 100 млрд долларов для поставок оружия Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал по прибытии на заседание глав внешнеполитических ведомств стран альянса в Брюсселе.

"Средства поступят от участниц альянса. Я думаю, это очень важное предложение генерального секретаря", - сказал он в ответ на вопрос журналистов, как будет финансироваться фонд в 100 млрд долларов.

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Версия на английском языке Latvian FM confirms NATO’s plan to create $100B fund for arms supplies to Kyiv

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