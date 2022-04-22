Глава МИД Кыргызстана подал в отставку

Глава МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев подал в пятницу в отставку. Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в администрации президента республики.
"Казакбаев подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел Кыргызской Республики", - заявил собеседник.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял отставку Казакбаева. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Казакбаев освобожден от занимаемой должности министра иностранных дел", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Причины увольнения главы МИД не указываются.
Казакбаев дважды занимал пост министра иностранных дел Кыргызстана. Первый раз - в 2010-2012 годах. Во второй - с 2020 до 2022 года.