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Глава МИД Кыргызстана подал в отставку

Глава МИД Кыргызстана подал в отставку Глава МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев подал в пятницу в отставку. Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в администрации президента республики.
Другие страны
22 апреля 2022 г. 20:05
Глава МИД Кыргызстана подал в отставку

Глава МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев подал в пятницу в отставку. Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в администрации президента республики.

"Казакбаев подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел Кыргызской Республики", - заявил собеседник.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял отставку Казакбаева. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Казакбаев освобожден от занимаемой должности министра иностранных дел", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Причины увольнения главы МИД не указываются.

Казакбаев дважды занимал пост министра иностранных дел Кыргызстана. Первый раз - в 2010-2012 годах. Во второй - с 2020 до 2022 года.

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