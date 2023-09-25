Глава МИД Кубы сообщил о нападении на посольство республики в США

Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание посольства Кубы в Вашингтоне в воскресенье.

Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание посольства Кубы в Вашингтоне в воскресенье.

Как передает Report , об этом сообщил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Посольство Кубы в США стало объектом террористической атаки, совершенной человеком, который бросил две бутылки с зажигательной смесью. Пострадавших среди персонала дипмиссии нет", - написал глава ведомства. Он не уточнил, был ли задержан нападавший.

Дипломат добавил, что это не первая атака на кубинское диппредставительство в США, инциденты повторяются из-за чувства безнаказанности злоумышленников.

"Это второе нападение на дипломатическое представительство в Вашингтоне с апреля 2020 года. Тогда были произведены выстрелы по штаб-квартире из автомата. Антикубинские группы прибегают к терроризму, потому что чувствуют безнаказанность, о чем Куба неоднократно предупреждала власти США", - добавил он.