Глава МИД Кубы назвал историческим открытие посольства в Вашингтоне

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Открытие в понедельник посольства Кубы в Вашингтоне является "историческим событием", заявил на официальной церемонии глава МИД "Острова Свободы" Бруно Родригес, информирует РИА "Новости".

"Из стен этого посольства мы будем неустанно работать над укреплением политических, экономических, научных и спортивных связей между нашими странами", — сказал он.

Флаг Кубы над кубинским посольством в столице США поднят в 10.37 по местному времени (17.37 мск) в присутствии сотен человек. Собравшиеся скандировали различные лозунги, включая Viva Cuba! — "Да здравствует Куба!". В понедельник кубинский флаг также был установлен в здании госдепартамента США: там в одном из залов стоят флаги всех государств, с которыми Вашингтон поддерживает отношения.

Ранее сообщалось, что секция интересов США в Гаване в понедельник официально стала американским посольством на Кубе. Церемония открытия посольства Кубы в США на базе секции кубинских интересов также должна состояться 20 июля.

Дипломатические отношения между Кубой и США были прерваны более 50 лет назад после революции на "Острове Свободы".

Окончание многолетней конфронтации стало возможным благодаря новому курсу президента США Барака Обамы, который в декабре прошлого года объявил о принципиальном изменении вектора американской политики на этом направлении, поскольку прежний не дал результатов. Руководство Кубы в лице Рауля Кастро поддержало курс на сближение и отказ от наследия эпохи "холодной войны" и теперь намерено добиваться от Вашингтона решения главной проблемы — отмены экономических санкций. Возобновление политического диалога должно способствовать этому, однако последнее слово будет за конгрессом США, где остается еще немало противников "режима Кастро".