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Глава МИД КНР заявил о стабилизации китайско-американских отношений

Глава МИД КНР заявил о стабилизации китайско-американских отношений Китайско-американские отношения пережили период ухудшения и находятся в состоянии стабилизации.
Другие страны
28 сентября 2024 г. 05:47
Глава МИД КНР заявил о стабилизации китайско-американских отношений

Китайско-американские отношения пережили период ухудшения и находятся в состоянии стабилизации.

Как передает Report со ссылкой на МИД КНР, об этом заявил министр иностранных дел Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН.

"Китайско-американские отношения перестали ухудшаться и стабилизировались, что отвечает интересам народов двух стран и соответствует ожиданиям международного сообщества", - отметил китайский дипломат.

При этом Ван И подчеркнул, что "сохранение этой динамики зависит от усилий обеих сторон".

США не должны "подавлять и окружать Китай" и при этом "вести диалог и сотрудничать с Китаем как ни в чем не бывало", считает министр.

Он сказал, что американская сторона неоднократно заявляла, что у нее нет намерений вступать в конфликт с Китаем. Поэтому "необходимо с самого начала рационально понимать Китай, выстроить правильные отношения, вести диалог с уважением, развивать сотрудничество в духе взаимности и относиться к разногласиям с осторожностью вместо того, чтобы постоянно исходить из "позиции силы".

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