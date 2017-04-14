Глава МИД Китая призвал Сеул, Вашингтон и Пхеньян воздержаться от провокаций

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД Китая Ван И призвал Южную Корею, США и КНДР не доводить ситуацию на Корейском полуострове до точки невозврата и воздержаться от взаимных провокационных заявлений и действий, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В последнее время обострились противоречия между США, Южной Кореей и КНДР. Это опасная ситуация, которая действительно требует нашего пристального внимания. Китай призывает все стороны прекратить совершать взаимные провокационные заявления и действия, не нужно доводить ситуацию до точки невозврата", — заявил Ван И на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Марком Эйро.

Китайский министр подчеркнул, если кто-то вновь развяжет войну на Корейском полуострове, историческую ответственность будут нести все.

Ван И выразил готовность Китая участвовать в любом виде диалога, чтобы решить эту проблему.