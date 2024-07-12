Глава МИД КНР призвал мировое сообщество усилить координацию стратегий развития

Международное сообщество должно усилить координацию национальных стратегий развития, Китай будет содействовать этому процессу.
Как передает Report, с таким заявлением выступил министр иностранных дел КНР Ван И.
"Мы должны усилить координацию стратегий развития, - подчеркнул он, выступая на Второй конференции высокого уровня Форума глобальных действий по совместному развитию. - Китай будет и впредь привлекать деловые и научные круги, укреплять трехстороннее и многогранное сотрудничество, придавать как можно более широкий импульс устойчивому развитию".
Китайский дипломат напомнил, что международное сообщество - это страны, которые развиваются в соответствии со своей спецификой. "Необходимо не только делиться опытом развития и содействовать международным усилиям в области развития, но и руководствоваться собственными национальными реалиями", - уточнил он.
В связи с необходимостью согласования стратегий развития он упомянул такие региональные программы, как повестка Африканского союза на период до 2063 года и декларация "АСЕАН: Видение-2025".