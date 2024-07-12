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Глава МИД КНР призвал мировое сообщество усилить координацию стратегий развития

Глава МИД КНР призвал мировое сообщество усилить координацию стратегий развития Международное сообщество должно усилить координацию национальных стратегий развития, Китай будет содействовать этому процессу.
Другие страны
12 июля 2024 г. 07:39
Глава МИД КНР призвал мировое сообщество усилить координацию стратегий развития

Международное сообщество должно усилить координацию национальных стратегий развития, Китай будет содействовать этому процессу.

Как передает Report, с таким заявлением выступил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Мы должны усилить координацию стратегий развития, - подчеркнул он, выступая на Второй конференции высокого уровня Форума глобальных действий по совместному развитию. - Китай будет и впредь привлекать деловые и научные круги, укреплять трехстороннее и многогранное сотрудничество, придавать как можно более широкий импульс устойчивому развитию".

Китайский дипломат напомнил, что международное сообщество - это страны, которые развиваются в соответствии со своей спецификой. "Необходимо не только делиться опытом развития и содействовать международным усилиям в области развития, но и руководствоваться собственными национальными реалиями", - уточнил он.

В связи с необходимостью согласования стратегий развития он упомянул такие региональные программы, как повестка Африканского союза на период до 2063 года и декларация "АСЕАН: Видение-2025".

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