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Глава МИД КНР призвал Индию и Пакистан к соблюдению режима прекращения огня

Глава МИД КНР призвал Индию и Пакистан к соблюдению режима прекращения огня Китай считает необходимым предотвратить возобновление конфликта между Индией и Пакистаном в регионе Джамму и Кашмир и призывает обе стороны к соблюдению режима прекращения огня.
Другие страны
11 мая 2025 г. 04:53
Глава МИД КНР призвал Индию и Пакистан к соблюдению режима прекращения огня

Китай считает необходимым предотвратить возобновление конфликта между Индией и Пакистаном в регионе Джамму и Кашмир и призывает обе стороны к соблюдению режима прекращения огня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Китай ожидает и поддерживает скорейшее прекращение огня между Пакистаном и Индией. Обе стороны должны вместе его соблюдать сразу после того, как достигнут этого, чтобы избежать возобновления конфликта", - приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова главы МИД КНР.

Ван И 10 мая провел телефонные разговоры со своим пакистанским коллегой Исхаком Даром и с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджитом Довалом.

В разговоре с Даром глава МИД КНР подчеркнул, что Пекин обеспокоен эскалацией конфликта в Кашмире. Он выразил соболезнования в связи с жертвами среди мирного населения, а также выступил в поддержку суверенитета и национального достоинства Пакистана, отметив, что эта страна находится "в первых рядах в плане международных усилий в борьбе с терроризмом, внося свой важный вклад".

В ходе общения с Довалом Ван И осудил теракт, который спровоцировал обострение индийско-пакистанского конфликта, напомнив, что Пекин выступает против терроризма в любых его проявлениях.

Накануне Нью-Дели и Исламабад согласовали режим прекращения огня с 15:30 по бакинскому времени.

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