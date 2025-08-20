Глава МИД КНР прибыл с визитом в Афганистан

О нас

Министр иностранных дел Китая Ван И прибыл c визитом в Кабул.
Другие страны
20 августа 2025 г. 12:55
Министр иностранных дел Китая Ван И прибыл c визитом в Кабул.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

В рамках визита он примет участие в шестом диалоге глав МИД Китая, Афганистана и Пакистана.

Ранее стороны договорились об развитии сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь", включая содействие расширению китайско-пакистанского экономического коридора до Афганистана, укреплении региональных транпортных сетей, а также борьбе со всеми видами терроризма и развития сотрудничества между правоохранительных органов.

