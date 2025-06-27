Глава МИД КНР посетит ЕС

Министр иностранных дел Китая Ван И с 30 июня по 6 июля совершит визиты в Брюссель, Германию и Францию.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге.
В Брюсселе Ван И примет участие в 13-м раунде Китайско-европейского стратегического диалога на высоком уровне по приглашению главы дипслужбы ЕС Каи Каллас.
В Германии он проведет 8-й раунд двустороннего стратегического диалога по вопросам безопасности с министром иностранных дел Йоханном Вадефулем.
Во Франции глава МИД КНР встретится с министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро и примет участие во встрече по механизму двусторонних гуманитарных обменов на высоком уровне.
Гюльнар Махмудова