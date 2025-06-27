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Глава МИД КНР посетит ЕС

Глава МИД КНР посетит ЕС Министр иностранных дел Китая Ван И с 30 июня по 6 июля совершит визиты в Брюссель, Германию и Францию.
Другие страны
27 июня 2025 г. 12:20
Глава МИД КНР посетит ЕС

Министр иностранных дел Китая Ван И с 30 июня по 6 июля совершит визиты в Брюссель, Германию и Францию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге.

В Брюсселе Ван И примет участие в 13-м раунде Китайско-европейского стратегического диалога на высоком уровне по приглашению главы дипслужбы ЕС Каи Каллас.

В Германии он проведет 8-й раунд двустороннего стратегического диалога по вопросам безопасности с министром иностранных дел Йоханном Вадефулем.

Во Франции глава МИД КНР встретится с министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро и примет участие во встрече по механизму двусторонних гуманитарных обменов на высоком уровне.

Гюльнар Махмудова

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